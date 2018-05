Koeman: "Vormer heeft zijn selectie voor Oranje echt verdiend"

Ruud Vormer won dit seizoen met Club Brugge de titel en kreeg de Gouden Schoen. Hij heeft dus wel vakantie verdiend, maar eerst mag hij nog aan de bak met de nationale ploeg. Het is de eerste keer dat Vormer in de definitieve selectie zit bij Oranje. Op het programma staan oefeninterlands tegen Slovakije (31 mei) en Italië (4 juni).

"Ik ken Vormer van in mijn periode bij Feyenoord en ik ben hem altijd blijven volgen", legde bondscoach Ronald Koeman uit op een persconferentie. "Hij heeft een zeer goede ontwikkeling doorgemaakt en ik heb hem ook live aan het werk gezien. Ik wil nu meerdere spelers aan het werk zien. Dit past in het plaatje."

"Bij de vorige interlands haakte hij nog af door een blessure, maar ik merkte toen wel al dat hij heel graag opgeroepen wilde worden."

"Bij Feyenoord mocht hij van mij niet spelen, maar dat is het leuke aan voetbal. Nu komen we elkaar weer tegen. Ik vind dat hij het echt verdiend heeft om erbij te zijn. Bij Feyenoord was hij meer controleur dan nu. Hij heeft bij Club meer een vrije rol op het middenveld. Zijn kwaliteiten worden goed gebruikt en hij heeft een ontzettend hoog rendement."