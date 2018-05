Advocaat kan Sparta niet in Eredivisie houden, promotie voor Emmen en De Graafschap

De ontknoping smaakte bitter voor Advocaat (archieffoto). De ontknoping smaakte bitter voor Advocaat (archieffoto).

FC Emmen speelt volgend seizoen voor het eerst in de Eredivisie. Het klopte Sparta in de terugmatch met 1-3 in de finale van de nacompetitie. Ook De Graafschap speelt volgend seizoen op het hoogste niveau. Het klopte Almere met 2-1.