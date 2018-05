Kluivert weigert bij te tekenen: "Ik voel me onder druk gezet"

"Er is me min of meer gezegd dat ik moest bijtekenen. Anders moest ik weg. Dan ga je nadenken. Ik voel me onder druk gezet. Het belangrijkste voor Ajax is dat ik mijn contract verleng. Dan gaat het niet om voetbal, maar om geld", aldus Kluivert.

Justin Kluivert is al een tijdje grof wild op de transfermarkt en wordt de laatste maanden aan heel wat topclubs gelinkt. Onder meer Tottenham en Manchester United zouden naar zijn diensten lonken.