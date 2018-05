Van Persie (34) gaat nog een jaartje door: "Plezier gaf doorslag"

Van Persie debuteerde in februari 2002 voor Feyenoord in de Nederlandse Eredivisie. In 2004 trok hij naar Arsenal. Nadien kwam de spits ook nog uit voor Manchester United (2012-2015) en Fenerbahçe (2015-begin 2018). In januari keerde hij terug naar Feyenoord.

De Nederlandse aanvaller heeft een rijkgevulde carrière. Op zijn erelijst prijkt onder meer een UEFA Cup (Feyenoord in 2002), een titel in de Premier League (Manchester United in 2013), een FA Cup (Arsenal in 2005) en een KNVB-beker (Feyenoord in 2018). Met het Nederlandse elftal werd hij tweede (in 2010) en derde (in 2014) op het WK.