Belgen van Roda JC degraderen uit Eredivisie

Jannes Vansteenkiste begon gisteren in de basis en speelde 83 minuten, Maecky Ngombo speelde vanaf minuut 70 mee. Livio Milts en Anderlecht-huurling Jorn Vancamp kwamen niet van de bank.

Na de 0-0 uit moest het team van coach Robert Molenaar thuis winnen. De bezoekers uit eerste divisie kwamen evenwel op het halfuur 0-1 voor na een gekke actie van thuisdoelman Jurjus.

Bij het begin van de 2e helft kwam Roda langszij met een kopbal van Schahin. Verder kwam Roda evenwel niet, het was Hammouti die 2 minuten voor het einde Almere over de streep trok.

Het is nog maar de 2e keer in zijn bestaan dat Roda zakt, de vorige keer was in 2014. Toen bleef het verblijf in de eerste divisie tot 1 seizoen beperkt. Vorig seizoen kon Roda zich maar ternauwernood redden in de barrages.