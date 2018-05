Luc Nilis verlaat PSV en wordt assistent-coach bij Venlo

Luc Nilis (50) begeleidde al jaren de aanvallers van PSV, vanaf de U17 tot en met de spitsen van het eerste elftal. Nu kiest het PSV-icoon voor een carrière als assistent-coach van Maurice Steijn bij VVV-Venlo, waar ex-PSV'er Stan Valckx technisch directeur is.

"Bij PSV verdeel ik mijn aandacht over meerdere aanvallers bij verschillende teams. VVV heeft me een andere rol aangeboden en ik denk dat die mij ook wel ligt. Natuurlijk zal PSV altijd speciaal blijven voor mij. Deze club zit in mijn hart", vertelt Nilis op de website van PSV.

Technisch directeur Marcel Brands: "We hadden Luc graag gehouden, maar uit respect voor zijn verdiensten bieden we hem de ruimte om naar VVV te vertrekken."