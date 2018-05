Viergever maakt gevoelige overstap van Ajax naar PSV

Nick Viergever was in het begin van dit seizoen nog een vaste waarde bij Ajax en kwam in 18 wedstrijden in actie. Sinds november speelde hij niet meer door aanhoudende enkelblessures. Met ruim 200 Eredivisiewedstrijden en tientallen Europese duels geldt Viergever als een ervaren speler. Voor zijn periode bij Ajax kwam hij uit voor Sparta Rotterdam en AZ.

"Het is natuurlijk een bijzondere overstap, maar ik ben blij om hier bij de kampioen van Nederland te zijn", zegt Viergever op de website van PSV.

"Ik speel al mijn hele carrière in Nederland en was de afgelopen tijd vooral met een stap naar het buitenland bezig. Maar toen PSV belde, ben ik het gesprek aangegaan. Ik was vereerd door de interesse en uit het gesprek sprak ontzettend veel vertrouwen. Ik ben blij hier te zijn."