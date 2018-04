Vreven verlaat NAC Breda: "We zaten niet 100% op 1 lijn"

Dit besluit is in onderling overleg genomen, we zaten niet 100 procent op één lijn.

Dit besluit is in onderling overleg genomen, we zaten niet 100 procent op één lijn.

"In principe was dit mijn afscheid. We zullen deze week communiceren waarom ik vertrek. Dit besluit is in onderling overleg genomen, we zaten niet 100 procent op één lijn. Ik heb een fantastische tijd gehad hier en goed gepresteerd. Ik ga via de grote poort naar buiten."

"Ik vind dat ik mijn doelen bereikt heb. Ik kreeg anderhalf jaar om te promoveren. Dat is gelukt en nu hebben we ook zo goed als het behoud bewerkstelligd. Het is een mooi verhaal geworden voor mij."

"Ik denk dat elke trainer die voor NAC heeft mogen werken, weet dat dat een speciaal gevoel is. Ik zal bij een heel mooie club moeten terechtkomen om dit te evenaren. Dat zeg ik niet om te slijmen NAC Breda is de supporters. Die zorgen ervoor dat je elke dag zin hebt om te werken."