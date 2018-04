Van Persie stuwt Feyenoord naar bekerwinst

Tegen het AZ van ex-Anderlecht-coach John van den Brom mocht de 34-jarige Robin van Persie nog eens in de basis beginnen bij Feyenoord. Van veel voetbal was er geen sprake in de openingsfase, want ref Kuipers moest de match al vroeg stilleggen nadat AZ-supporters vuurwerk op het veld gegooid hadden (zie foto's onderaan).

Na de hervatting was het Feyenoord dat de match in handen nam. De Rotterdammers kwamen op het halfuur verdiend op voorsprong. Jörgensen was bij de pinken in de rebound na een kopbal van Berghuis.

Na een kwartiertje in de 2e helft verdubbelde Feyenoord zijn voorsprong. Van Persie zette zelf de aanval op, werd bediend door Berghuis en klopte AZ-doelman Bizot met een heerlijk stiftertje. AZ hing in de touwen en slikte in de extra tijd nog een derde doelpunt.