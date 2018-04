"Club-voorzitter Verhaeghe wil Roda JC overnemen"

Om het faillissement te vermijden, nam de 75-jarige molenaarszoon Frits Schrouff in 2015 de aandelen van Roda JC over, maar wel met de mededeling dat hij er graag snel weer zou uitstappen.

De (obscure) Aleksej Korotajev was lange tijd de gedoodverfde nieuwe eigenaar van de Limburgse club, maar de voorbije maanden sprongen de onderhandelingen - onder meer door een strafzaak voor de Rus - af.

Bart Verhaeghe is nu kandidaat nummer 1 om de aandelen van Schrouff over te nemen, zo schrijft het Nederlandse Voetbal International. Verhaeghe is sinds 2011 ook al eigenaar van Club Brugge en was al een tijdje op zoek naar een buitenlandse satellietclub voor blauw-zwart.