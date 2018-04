Kuyt maakt comeback bij Feyenoord als trainer van de U19

Kuyt neemt volgend seizoen de U19 onder zijn hoede. Kuyt neemt volgend seizoen de U19 onder zijn hoede.

Dirk Kuyt is vanaf volgend seizoen weer actief in De Kuip. De ex-voetballer wordt trainer van de U19 van Feyenoord. "Ik heb er veel zin in", zei hij over de nieuwe stap in zijn carrière.