Officieel: Volgend seizoen voetbalt Ajax in Johan Cruijff ArenA

De boodschap van Cruijff junior zette uiteindelijk het nodige in beweging. Een paar weken nadat Cruijff zijn ongenoegen had geuit, vonden alle partijen elkaar alsnog in een akkoord. Henk Markerink, de directeur van de ArenA, vindt het niets te vroeg.

"Het wordt hoog tijd om Johan Cruijff een waardig eerbetoon te geven en de breed gedragen wens, die Eberhard van der Laan (betreurde ex-burgemeester van Amsterdam, red.) namens de stad uitsprak, te realiseren"

Ook Ajax-trainer Erik Ten Hag vond de naamswijziging een uitstekend idee. "Het is geweldig natuurlijk, een verdiend eerbetoon. Ajax is Cruijff. Hij is heel aansprekend in de hele wereld."

Rond 25 april, de geboortedag van de legendarische nummer 14, wordt het nieuwe logo van de ArenA onthuld. Met ingang van het komende voetbalseizoen heet het stadion officieel de Johan Cruijff ArenA.