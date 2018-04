Mister Ajax: "Ik denk dat Ajax te veel betaald heeft voor Bandé"

Sjaak Swart was samen met KV Mechelen-coach Dennis van Wijk te gast bij Fox Sports. De Ajax-legende denkt dat zijn club te diep in de buidel getast heeft voor Hassane Bandé, die een kleine 10 miljoen euro gekost zou hebben.

"Ik ken hem niet als speler, maar ik hoor zeggen dat hij een talent is. Van mijn vrienden in België heb ik wel gehoord dat Ajax te veel gaat betalen. Ik denk dat hij heel weinig waard is", klonk het pessimistisch.