Bram Castro is sinds 2014 actief bij Heracles, toen hij werd overgenomen van MVV Maastricht. In totaal speelde hij al 121 wedstrijden voor Heracles Almelo. Sinds begin januari was Castro aanvoerder. Heracles staat na 28 speeldagen op een tiende plaats in de Nederlandse Eredivisie.

Castro kwam in Nederland eerder al uit voor Roda JC, en een half seizoen voor PSV waar hij wel geen minuut speelde. In de Belgische competitie is hij voornamelijk bekend van twee passages bij Sint-Truiden.