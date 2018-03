1 gewonnen match sinds oktober wordt Verbeek fataal bij Twente

Twente staat momenteel laatste in de Eredividie met 19 punten uit 28 wedstrijden. In oktober greep het bestuur al in door René Hake te vervangen door Verbeek na een slecht seizoensbegin. Maar met Verbeek aan het roer won Twente slechts één keer.

De landskampioen van het seizoen 2009-2010 staat op acht punten van een veilige plaats. Het verschil met de voorlaatste en de op twee na laatste, die play-offs tegen degradatie spelen, is wel maar één en twee punten.

Asistent-trainer Marino Pusic neemt het voorlopig over. Ook na het ontslag van Hake nam hij al ad interim de taak van hoofdcoach waar. De 55-jarige Verbeek was eerder trainer van Heracles (2001-2004 en 2009-2010), Heerenveen (2004-2008), Feyenoord (2008-2009), AZ (2010-2013), Nürnberg (2013-2014) en Bochum (2014-2017). Bij Twente had hij nog een contract tot 2019.