Van Hanegem na twee maanden al verlost van prostaatkanker

Van Hanegem begon in januari aan een reeks behandelingen. De 35 bestralingen die de 52-voudige internatnional de voorbije weken onderging hebben resultaat gehad.

"De dokter vertelde me dat de waarden in mijn bloed met twee punten gedaald zijn, van 6,9 naar 4,9", vertelde Van Hanegem, bijgenaamd "De Kromme" aan AD. "Dat komt eigenlijk bijna nooit voor."

"Vooraf was gezegd dat we moesten rekenen op een lichte stijging, want het duurt meestal even voordat de behandeling begint te werken. Maar de dokter was heel tevreden. Ik hoef niet eens terug. '"k zie je nog wel een keer", zei hij. Alles is goed. Het is een fijne gedachte dat de kans groot is dat ik volgend jaar 75 word."