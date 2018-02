Roda JC verliest rechtszaak tegen beslissing van videoref

Op 1 februari ontving Willem II in de kwartfinales van de Nederlandse beker Roda JC. Het stond 2-2 toen Roda 8 minuten voor tijd scoorde. Maar al snel volgde de ijskoude douche. De videoref had immers net daarvoor handspel gezien van Roda-speler Rosheuvel en dus werd het doelpunt afgekeurd.

Roda verloor uiteindelijk na strafschoppen, maar legde zich daar niet zomaar bij neer. Tussen het handspel en het doelpunt was Willem II immers in balbezit geweest en daarom was het doelpunt onterecht afgekeurd, klonk het. De ploeg trok naar de rechtbank om haar gelijk te halen, maar haalt bakzeil.

"De rechter oordeelt dat het wel of niet in balbezit komen van Willem II een feitelijke beslissing over een spelsituatie is", klinkt het in een mededeling van de rechtbank. "De scheidsrechter bepaalde dat de handsbal en het doelpunt in dezelfde aanvalssituatie plaatsvonden.. Dat dit mogelijk een onjuiste beslissing is, doet niet ter zake, omdat het oordeel van de scheidsrechter in deze situatie bindend is."

Door die beslissing van de rechtbank hoeft de wedstrijd niet herspeeld te worden. Willem II blijft dus halvefinalist en neemt het in de volgende ronde op tegen Feyenoord.