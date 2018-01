Van Persie trekt Feyenoord-shirt weer aan: "Blij dat ik terug ben"

Van Persie trainde vandaag een eerste keer mee met de Feyenoord-kern. Van Persie trainde vandaag een eerste keer mee met de Feyenoord-kern.

Robin van Persie (34) is terug van weggeweest. De Nederlandse aanvaller begint aan een tweede ambtstermijn bij Feyenoord. "Ik voel me goed, maar dat is niet hetzelfde als matchen spelen."