Nederlandse tv-analist Van Hanegem heeft prostaatkanker

Willem van Hanegem, bijnaam De Kromme, is 73. Hij is een van de beste voetballers die Nederland gehad heeft. In 1970 won de middenvelder met Feyenoord de Wereldbeker en Europacup I, vier jaar later pakte hij met de Rotterdamse club de UEFA-beker.

Na zijn loopbaan als voetballer stapte Van Hanegem met wisselend succes het trainersvak in. De jonge voetbalvolgers kennen Van Hanegem vooral als tv-analist. Hij analyseerde/analyseert voor de openbare omroep NOS en de Nederlandse commerciële zenders RTL en Ziggo Sport.

Nu blijkt Van Hanegem prostaatkanker te hebben. "Toen de dokter dat tegen me zei, keek ik hem aan en dacht: die man zegt dat niet voor de gein. Het zal wel kloppen. Maar ik had het niet zien aankomen. Het was schrikken", zegt Van Hanegem in AD.

"Maar na een nachtje slapen vond ik alles wel weer normaal en ben ik lekker gaan golfen. Onbewust ben ik er wel meer mee bezig dan ik dacht. Ik sta natuurlijk niet te juichen dat ik 35 keer bestraald moet worden. Maar de dokter zegt dat de kans bijna 100% is dat het goed komt. Dus waarom zou ik dan bij de pakken neerzitten?"