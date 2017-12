Utrecht-coach Erik ten Hag neemt het roer over bij Ajax

Vorige week liep het verhaal van hoofdcoach Marcel Keizer en zijn assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp bij Ajax ten einde. Nu heeft Ajax zijn vervanger beet. Erik ten Hag, coach van Utrecht, tekent voor 2,5 jaar. Op 1 januari 2018 gaat zijn contract in.

Ten Hag is sinds het seizoen 2015-2016 hoofdtrainer van FC Utrecht. In zijn eerste jaar won hij de Rinus Michels Award als beste trainer van Nederland. Voor zijn periode bij Utrecht was Ten Hag al als assistent aan de slag bij FC Twente, PSV en Bayern München en als hoofdcoach bij Go Ahead Eagles.

Ajax kende een tegenvallende heenronde. In de Eredivisie staan de Amsterdammers nog tweede, op vijf punten van leider PSV. Maar zowel Europees als in de KNVB Beker werd Ajax vroegtijdig uitgeschakeld.