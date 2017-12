Ophef bij Feyenoord: speler eet "broodje kroket" tijdens de rust

Michiel Kramer is al een tijdje uit beeld bij Feyenoord. Maar niet letterlijk, want gisteren postte de Nederlandse tv-zender Fox Sports een filmpje op zijn Instagram-pagina waarop Kramer in vol ornaat te zien is.

De spits zat op de bank tijdens het duel met Heracles (3-1) en vond er niet beter op dan tijdens de rust van de wedstrijd een "broodje kroket" naar binnen te werken.

Trainer Giovanni van Bronckhorst kon er niet mee lachen. "Ik eet niet vaak een broodje kroket en al zeker niet tijdens de rust van een voetbalwedstrijd. Ik ben hier niet blij mee en dan druk ik me nog zacht uit. Ik zal daar vrijdag met Michiel over praten", zei de Feyenoord-coach.