PSV wint strijd om Argentijnse spits Romero (18): "Een buitenkansje"

PSV had Romero al langer op het oog. Hij geldt als een van de grotere beloften in het land van Messi. In 2016 kwam hij vanuit de jeugdopleiding bij het eerste van Velez, een topclub uit Buenos Aires, terecht. Hij maakte in 39 competitieduels 8 goals, dit seizoen zit hij aan 4 doelpunten in 10 matchen.

"PSV wordt mijn eerste club buiten Argentinië", reageerde Romero bij PSV TV. "Dat wordt speciaal. Samen met mijn vader en manager besloot ik om mijn carrière elders te vervolgen. Ik hoop de supporters veel doelpunten te laten zien, net als ik bij Velez deed."

Phillip Cocu, de coach van competitieleider PSV, is tevreden over de komst van "een echte nummer 9": "Romero is pas 18, maar fysiek al heel sterk. Hij is technisch vaardig en heeft een goed schot in beide benen. Ik ben blij dat we zo'n talent naar Nederland kunnen halen. Dit is een buitenkansje."