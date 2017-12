Ajax schuift coach Keizer en assistent Bergkamp opzij, Reiziger neemt ad interim over

"Met name Marc Overmars en ik hebben de maanden daarna veelvuldig gesproken over de blijvende wisselvalligheid van het eerste elftal. We hebben er onvoldoende vertrouwen in dat we op deze wijze het niveau gaan halen dat wij met Ajax nastreven."

"Ik betreur dit. Wij als directie zijn samen met de Raad van Commissarissen niet over één nacht ijs gegaan en zijn Marcel, Dennis en Hennie erkentelijk voor hun inspanningen voor de club."

De bekeruitschakeling bij Twente werd de staf fataal: na een snelle goal van Kluivert leek de buit binnen. Maar in de extra tijd maakte Assaidi gelijk, met de penalty's gingen de bezoekers onderuit.