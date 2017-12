"Agressieve" Vreven moet twee matchen van NAC in tribune volgen

Stijn Vreven liet zich negatief uit over de scheidsrechter. Stijn Vreven liet zich negatief uit over de scheidsrechter.

Stijn Vreven is door de tuchtcommissie van de KNVB voor drie duels geschorst, waarvan een voorwaardelijk. De Belgische trainer van NAC liet zich tijdens en na het competitieduel tegen Twente negatief uit over de scheidsrechter. Vreven gaat in beroep tegen de uitspraak.