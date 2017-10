Bizar: Hoek doet toch weer mee in KNVB-beker na unieke strafschoppenreeks

Nooit was er in Nederland zoveel aandacht voor een strafschoppenreeks tussen twee ploegen uit de lagere klasse. Dat kwam natuurlijk door de hele heisa die eraan voorafgegaan was.

Op 20 september troffen FC Lisse en HSV Hoek elkaar in de beker. Een penaltyreeks moest de beslissing brengen en de scheidsrechter liet die verlopen volgens het ABBA-principe. Daarbij neemt de ploeg die als tweede mag trappen twee strafschoppen na elkaar. Er werd al met dat systeem geëxperimenteerd, maar het stond nog niet in het reglement.

Lisse won de penaltyreeks en bekerde voort, maar Hoek stapte naar de rechter. Die gaf de club gelijk. De strafschoppenreeks moest overgedaan worden volgens het oude systeem.

Vanavond was het dan zover en na twee missers van Lisse was het deze keer Hoek dat aan het langste eind trok: 5-6. Zo mag de club het in de volgende ronde alsnog opnemen tegen Heracles.