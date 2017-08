Vansteenkiste verruilt Antwerp voor Roda JC

De 24-jarige Vansteenkiste is een jeugdproduct van Club Brugge. In 2013 maakte de verdediger de overstap naar Antwerp. Daar speelde hij 90 matchen.

Dit seizoen kwam hij nog 79 minuten in actie op de openingsspeeldag tegen Anderlecht, maar daarna kreeg hij geen speelminuten meer van coach Bölöni.

Nu kiest hij dus voor een avontuur in Nederland. "We waren nog op zoek naar een linksbenige verdediger en we zijn blij dat we die met Vansteenkiste gevonden hebben", aldus Harm van Veldhoven. "Hierdoor hebben we meer mogelijkheden in onze achterste linie."