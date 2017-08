Advocaat haalt Van Persie na bijna 2 jaar weer in voorselectie Oranje

Dick Advocaat kent de huidige vorm van Van Persie goed. Hij werkte vorig seizoen als clubcoach met hem samen. "Hij toonde me tot wat hij nog in staat is. Robin is een speler die we misschien nog kunnen gebruiken. Maar we zien de komende weken wel hoe fit hij is en of hij speelt", legde Advocaat uit.

"Dit is een voorlopige selectie, dus er kunnen spelers afvallen of bijkomen." Advocaat zette ook Ryan Babel en Eljero Elia weer op de lijst. Besiktas-spits Babel (30) was in 2011 een laatste keer international, Basaksehir-winger Elia (30) in 2012.

Advocaat werd in mei aangesteld als opvolger van Blind, nadat de hoop om het WK te halen bijna helemaal weggevloeid was. Oranje is derde in de groep met 10 op 18, drie punten achter Frankrijk en Zweden. Op 31 augustus moet Nederland naar Parijs, op 3 september komt Bulgarije naar Amsterdam.