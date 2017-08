Dessers: "Rode Duivel? Ik? Realistisch blijven. Eerst niveau in Utrecht volhouden"

"Misschien was het een rare keuze om in 2016 bij Lokeren te vertrekken, maar ik wilde spelen en bij NAC, dat net de promotie naar de Eredivisie gemist had, kwam ik in een sfeervolle club terecht. Het "Avondje NAC" is in het Nederlandse voetbal een begrip."

Wijnants: "Dessers scoorde aan de lopende band in Breda. Met 29 doelpunten en 13 assists had hij een groot aandeel in de verworven promotie onder coach Stijn Vreven."

Dessers: "Nederlanders zijn mondiger, ik voelde me er zeker op mijn plaats. De manier waarop het voetbal benaderd wordt is toch anders dan in België. Als jonge voetballer krijg je er meer kansen, omdat er te weinig geld is om voetballers uit diverse streken te halen."