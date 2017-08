Vreven wil hogerop met NAC: "Degradatie vermijden, dat vind ik niet ambitieus"

Over een titelfavoriet spreekt Vreven zich niet uit. Na het Rotterdamse delirium vorig seizoen moet Feyenoord dit jaar bevestigen. "In Nederland is het altijd koffiedik kijken. "Het zal gaan tussen de grote 3: Ajax, PSV en Feyenoord. Qua budget en kwaliteit steken zij er bovenuit. Onderling zal het van details afhangen."

Of het Nederlands voetbal in een recessie zit, ontkent Vreven met klem. "De Eredivisie blijft leuk. Beloftes krijgen hier hun kans en daar zitten vaak getalenteerde jongens bij. Het is ook heel aanvallend voetbal: hier winnen ze liever met 4-3 dan met 1-0. Daar sta ik wel wat anders tegenover", besluit Vreven.