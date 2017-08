Na anderhalve maand in Kazachstan test Ogunjimi al in Nederland

Ooit werd Marvin Ogunjimi gezien als een van de grootste voetbalbeloften van ons land. Het jeugdproduct van KV Mechelen kende zijn grote doorbraak bij Genk. Daar speelde hij een beslissende rol in het behalen van de landstitel in 2011 en dat leverde hem een transfer naar Real Mallorca op.

Maar daar liep het mis voor onze landgenoot. Hij kon niet doorbreken in Spanje en werd uitgeleend aan Standard, Beerschot en OH Leuven. Na omzwervingen door Noorwegen, Zuid-Korea, Thailand en Albanië, belandde hij in juni in Kazachstan.

Ook dat lijkt nu geen succes te worden want Ogunjimi is al weer bij een andere ploeg op proef. Dit keer zoekt hij het wel iets dichter bij huis, in Maastricht. Hij trainde vanmorgen een eerste keer mee bij MVV.