Nouri ademt zelfstandig en ligt niet meer op intensive care

Abdelhak Nouri zakt op 8 juli in elkaar tijdens een oefenwedstrijd en werd gereanimeerd op het veld. Aanvankelijk was er nog voorzichtig optimisme over zijn herstel. Twee weken geleden liet Ajax echter weten dat de middenvelder blijvende hersenschade heeft opgelopen.

Nouri werd lange tijd in een kunstmatig coma gehouden op de afdeling intensieve verzorging, maar intussen wordt hij niet meer in slaap gehouden. De 20-jarige Nouri ademt intussen volledig zelfstandig. "Voorts is zijn situatie onveranderd: stabiel, maar met ernstige en blijven hersenschade", zegt Ajax.

"De familie Nouri bedankt nogmaals iedereen die betrokkenheid getoond heeft en steun heeft gegeven en vraagt tot slot aan een ieder om door te gaan met de smeekgebeden voor Abdelhak."