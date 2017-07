Ajax brengt slecht nieuws over Nouri: "Ernstige en blijvende hersenschade"

De voorbije dagen was er nog voorzichtig optimisme omtrent de gezondheidstoestand van Abdelhak Nouri, maar vandaag kwam de klap. "Een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel is nihil", laat Ajax weten.

Algemeen directeur Edwin van der Sar: "Dit is het slechtst denkbare bericht. Het is verschrikkelijk. We voelen enorm mee met zijn familie. Voor hen is dit leed niet te beschrijven."

"We wisten dat we rekening moesten houden met dit scenario, maar toch is de klap ook bij Ajax keihard aangekomen. Abdelhak is zo'n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben."