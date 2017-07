Dokters willen stabiele Nouri langzaam laten ontwaken

Abdelhak Nouri verblijft momenteel nog steeds in het ziekenhuis van Innsbruck (Oos). De Ajax-speler is buiten levensgevaar en zijn toestand is stabiel. Verschillende testen hebben aangetoond dat Nouri geen blijvende schade zou hebben. In het komende etmaal willen de dokters de speler langzaam laten ontwaken om zijn hersenfuncties beter te kunnen onderzoeken.

De familie van Nouri kreeg intussen massa's steunbetuigingen. "We waarderen dat enorm en wij halen er veel kracht uit in deze moeilijk periode. Wij laten de communicatie over Abdelhak's toestand graag via Ajax lopen en vragen tot slot om jullie smeekgebeden", laat de familie weten op de website van Ajax.