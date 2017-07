"Dat Raiola zichzelf hogere commissie kan toe-eigenen, is niet verwonderlijk"

“Raiola is één van de topmakelaars in onze branche”, zegt Patrick De Koster, de manager van Kevin De Bruyne, aan Sporza. “Hij zit sowieso altijd bij de vijf groten. Dat die mensen zichzelf iets meer commissie kunnen toe-eigenen, is niet verwonderlijk in onze wereld."

Manchester United koopt Romelu Lukaku voor zo’n 85 miljoen euro plus extra’s voor Everton. Raiola zou daarvan een slordige 12 miljoen euro opstrijken. “Het is sowieso veel geld, maar de gebruikelijke commissie in de makelaarswereld draait rond de 10 procent.”

“Als we 85 miljoen rekenen, met daarbij nog bonussen die de buitenwereld wellicht niet te weten zal komen, dan gaan we naar bedragen van 10 à 12 miljoen euro, of nog iets meer. Aangezien Lukaku’s makelaar de keuze had uit verschillende topclubs, wordt het voor hem natuurlijk iets eenvoudiger.”