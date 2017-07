Castro na afgesprongen transfer: "Gent had geen goed beeld van mij"

“Ik ben een rustige keeper die geen gekke dingen doet en gewoon zijn mannetje staat. Zij zochten een keeper van het tegenovergestelde soort. Dat is raar, gezien de moeite die door hen genomen is en de overeenkomst die gesloten werd met Heracles. Ze hadden blijkbaar toch geen goed beeld van wie Bram Castro is.”

Castro wilde graag terugkeren naar België om dichter bij zijn vrouw en kinderen te zijn. Toen de transfer afsprong, was dat een pets in zijn gezicht.

“Het ongeloof schoot door mijn hoofd. Het is toch een tik die je krijgt, ook op mijn leeftijd. Toch is het misschien juist mijn leeftijd waardoor ik dit snel achter me kan laten en gewoon lekker aan het seizoen kan beginnen. Ik kan het goed verwerken en gelukkig zijn mijn vrouw en kinderen er ook goed mee omgegaan. Dat het mis is gelopen, is blijkbaar de voetbalwereld.”