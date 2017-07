Ajax-speler Nouri (20) zakt ineen bij oefenduel, "maar hij is stabiel"

Ajax staat in contact met familie Nourien heeft uiteraard eerst de familie geïnformeerd voordat er tweetswerden verstuurd. #ajawer — Ajax Life (@ajaxlife) 8 juli 2017

Veel vragen of dingen positief of negatief zijn. We weten het niet. Gewoon niet. We speculeren niet over iemands gezondheid. #ajawer — Ajax Life (@ajaxlife) 8 juli 2017

Nouri wordt nu weggedragen, richting de helikopter. Hij is helemaal ingepakt. We hebben verder even nul idee. #ajawer — Ajax Life (@ajaxlife) 8 juli 2017

De spelers krijgen een update over de situatie van Nourien gaan daarna naar binnen. We zagen even niet wie de update verzorgde. #ajawer — Ajax Life (@ajaxlife) 8 juli 2017

De helikopter is inmiddels geland. Nogmaals, we zeggen slechts wat we zien: de mensen die uitstappen rennen niet. #ajawer — Ajax Life (@ajaxlife) 8 juli 2017

Onze man ter plekke maakt ook melding van hartmassage. Dat klinkt verdomme echt niet goed, kom op Appie! #ajawer — Ajax Life (@ajaxlife) 8 juli 2017

We zeggen wat we zien. Er komt een tweede ambulance bij. Shirt Nouriwordt opengescheurd en ze zijn bezig met een defribilator. #ajawer — Ajax Life (@ajaxlife) 8 juli 2017

Er is nu een ambulance op het veld. En er staan mensen met lakens rondom Nouri. Zorgen voor schaduw of andere reden? #ajawer — Ajax Life (@ajaxlife) 8 juli 2017