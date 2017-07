Lex Immers ruilt Club Brugge voor vertrouwde nest van ADO: "Mijn droom"

ADO TV had al een uitgebreid gesprek met de nieuwe aanwinst: "Het is altijd mijn droom geweest om terug te komen bij ADO Den Haag. Je weet nooit op welke leeftijd dat gebeurt. Het is voor mij iets eerder dan verwacht, maar ik ben er altijd blij mee."

Waarom verliet hij Brugge? "In de pers stond familiale redenen en dat vatten een hoop mensen vrij ernstig op, maar het was gewoon dat ik meer thuis wou zijn. Ik was nu zes dagen op de week in Brugge en één dag thuis. Dat begon me op te breken. Dat vond ik niet leuk. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn vrouw dat ik dat niet meer wilde en ik terug naar huis zou komen."

"Dat had niks met Club Brugge zelf te maken, want ik had het er fantastisch naar mijn zin. Ik had meerdere opties in Nederland, maar toen ADO kwam, hoefde ik niet lang na te denken."