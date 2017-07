Nilis 5e in top 100 van beste buitenlanders in Nederland

Alles wat Nilis in Nederland aanraakte veranderde in goud. Hij was echt een heel belangrijke kracht bij PSV. De appreciatie voor hem gaat verder dan de supporters in Eindhoven.

Alles wat Nilis in Nederland aanraakte veranderde in goud. Hij was echt een heel belangrijke kracht bij PSV. De appreciatie voor hem gaat verder dan de supporters in Eindhoven.

"Zo'n lijst is altijd voor een stuk subjectief en er was wel wat discussie tussen de collega's, maar niet over de top tien. Ook niet over Nilis", verklaart AD-journalist Mikos Gouka, die de lijst samenstelde.

"Alles wat Nilis in Nederland aanraakte veranderde in goud. Hij was echt een heel belangrijke kracht bij PSV. De appreciatie voor hem gaat verder dan de supporters in Eindhoven. In Nederland hebben we eigenlijk nooit begrepen dat hij in België nooit echt aansloeg."

Op de eerste plaats op de lijst staat Romario, de Braziliaan die vijf seizoenen lang de doelpunten aan elkaar reeg voor PSV. Zijn landgenoot Ronaldo Luis Nazario de Lima staat op twee, Jari Litmanen op drie.

"De keuze tussen Romario en Ronaldo was een beetje fiftyfifty. Hadden we ze omgedraaid, hadden weinig mensen daar waarschijnlijk problemen mee gehad."

"Romario was de eerst superster uit Brazilië in Nederland. Hij was niet alleen geweldig op het veld, maar was ook een speciale, rebelse persoon naast het veld. Persoonlijkheid speelde een rol. Zo is Zlatan sportief niet helemaal doorgebroken bij Ajax, maar er is toen al wel een bepaalde sfeer ontstaan rond hem."