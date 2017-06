Dessers: "Carrière zoals Mertens zou mooi zijn, maar is geen doel"

Cyriel Dessers trok op 19-jarige leeftijd de deur bij OH Leuven achter zich dicht, want hij kreeg enkel een jeugdcontract. "Ik had 55 goals gemaakt bij de beloften in twee seizoenen. Ik voelde me geen jeugdspeler meer en wou de stap zetten naar de eerste ploeg. OHL kon me die sportieve garanties op dat moment niet geven. Lokeren had wel een mooi sportief plan en Peter Maes was een trainer die in mij geloofde, dus was de keuze snel gemaakt."

"Waarom het in België niet gelukt is om helemaal door te breken? Dat heeft vooral met speelgelegenheid te maken en nu ben ik ook wat ouder. Ik heb bij Lokeren ook kansen gehad onder Peter Maes en scoorde daar 8 goals. Voor een knaap van 19 jaar is dat toch zo slecht nog niet?"

Dessers koos er vorig jaar voor om Lokeren te verlaten voor NAC Breda en betreurt die keuze allerminst. "Het totaalplaatje klopte gewoon. Ik had garantie op speelminuten en NAC heeft fantastische supporters. In de play-offs zaten er 19.000 supporters te zingen in de tribunes. Ik had ook aanbiedingen van clubs uit de Jupiler Pro League en de Eredivisie, maar ik denk dat het de juiste stap is geweest."