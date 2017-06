Dries Wuytens ruilt Willem II voor Heracles

Wuytens stapt transfervrij over van reeksgenoot Willem II, waarvoor hij de afgelopen vier seizoenen uitkwam.

"In Dries Wuytens halen we een centrale verdediger in huis met veel ervaring", zegt Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur van Heracles. "Hij speelde tot nu toe 93 wedstrijden op het hoogste niveau in België en Nederland."