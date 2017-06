Harm van Veldhoven is de nieuwe technisch directeur van Roda JC

"Ik hoefde niet weg bij Eindhoven, maar ik heb in Kerkrade een goeie tijd gehad. Ik ken de mensen en werken in de Eredivisie is natuurlijk ook een uitdaging", zegt Van Veldhoven in Algemeen Dagblad.

"Na mijn vertrek bij Roda waren er ups, maar nog meer downs. Ik weet dat de middelen beperkt zijn. Het is zaak uit de degradatiezone te blijven en stap voor stap stabiliteit te krijgen."

Van Veldhoven rondt dezer dagen zijn werkzaamheden in Eindhoven af en maakt dan de oversteek. "Aan het einde van de week zal er wellicht een officiële presentatie komen bij Roda", zegt hij.

Roda wist zich afgelopen seizoen via de nacompetitie ternauwernood te handhaven in de Eredivisie. Er ligt dus wel wat werk op de plank om de club op de rails te krijgen.

Van Veldhovens eerste opdracht wordt de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Yannis Anastasiou werd net voor het einde van het seizoen aan de kant geschoven. De Griek had toen al een contract getekend bij KV Kortrijk.