Cyriel Dessers ruilt NAC Breda voor FC Utrecht

Cyriel Dessers maakte afgelopen seizoen indruk in de Nederlandse tweede klasse. De 22-jarige aanvaller scoorde 22 keer in de reguliere competitie en deed er daar in de play-offs nog eens 7 bij. Hij dwong zo de promotie af naar de Eredivisie.

Volgend seizoen speelt de aanvaller dus in de hoogste klasse in Nederland, maar niet bij NAC. Hij trekt naar Utrecht. "We hebben geprobeerd om hem hier te houden", vertelde Smulders. "We zijn ver gegaan. Uiteindelijk heeft hij toch gekozen voor de logische volgende stap in zijn carrière."

"Bij Utrecht komt hij terecht bij de subtop van de Eredivisie en speelt hij Europa League. Het is hem van harte gegund."