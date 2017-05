Tien Nederlanders winnen in Marokko, Boussoufa scoort

Nederland wordt na het ontslag van Danny Blind en in afwachting van het duo Dick Advocaat-Ruud Gullit gecoacht door Fred Grim. Die kon niet beschikken over Robben, Strootman, Blind, Klaassen, Lens, De Vrij of Wijnaldum.

De vriendschappelijke wedstrijd bleek niet zo vriendschappelijk: enkele Nederlanders werden stevig aangepakt. Maar de bezoekers waren niet onder de indruk.

Quincy Promes opende in de 22e minuut de score en bediende in de 68e minuut Vincent Janssen voor een 2-0-voorsprong. Matthijs de Ligt haalde in de 70e minuut een doorgebroken speler neer, goed voor rood. Boussoufa (ex-Anderlecht en -Gent) milderde uit de vrijschop die volgde. Ook Nabil Dirar, nog een oude bekende van België, stond in het Marokkaanse kamp.

Zondag speelt Nederland nog vriendschappelijk in Rotterdam tegen het Ivoorkust van Marc Wilmots. Op 9 juni is er de belangrijke WK-kwalificatiematch tegen Luxemburg.