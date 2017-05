Vreven over zijn landgenoot bij NAC: "Maakte bijna elke dag ruzie met Dessers"

Er loopt nog een landgenoot rond in Breda: Cyriel Dessers. In onze competitie was hij aan de slag bij OH Leuven en Lokeren. Afgelopen seizoen scoorde hij 29 keer. "Het is moeilijk te zeggen wat het verschil is."

"Dessers heeft een fantastische kwaliteit: hij is een ongelooflijke goalgetter. Hij kan het met links, met rechts, met de kop en vanuit alle hoeken."

"Maar het is ook een jonge jongen met bepaalde flair over zich. Je moet hem elke dag wakker houden. Ik zal eerlijk zijn: ik heb er om de dag ruzie mee. Je moet hem echt doen inzien dat als hij iets van zijn carrière wil maken, hij elke dag hard moet werken. Hij moet elke dag beter willen worden."

"Daar is hij dan wel stap voor stap mee aan de slag gegaan. Hij is een van de sleutelspelers geweest in de play-offs. Of hij blijft? Er is al langer interesse. Behalve de top drie zijn alle clubs uit de Eredivisie geïnteresseerd in hem. Hij is niet de enige speler die kan vertrekken bij ons. Maar nu we naar de Eredivisie mogen, willen we al onze goeie spelers houden.”