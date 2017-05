Vreven gaat met NAC naar Eredivisie, dankzij hattrick van Dessers

Roda JC wist zich via de eindronde te handhaven in de Eredivisie. Na de 0-0 in de heenmatch tegen MVV werd het nu in eigen huis 1-0. Werker maakte het enige doelpunt. Bij Roda speelden Verboom en Van Hyfte de hele match, Djim viel vlak voor tijd in. Bij MVV kwamen de Belgen Geens, Labylle, Ciranni, Nys en Güvenç in actie.