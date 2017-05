Vreven zet met NAC grote stap richting Eredivisie dankzij late goal Dessers (video)

NAC Breda, de ploeg van trainer Stijn Vreven, strijdt in de finales van de play-offs met NEC Nijmegen om een ticket voor de Eredivisie. In de heenwedstrijd in Breda waren de bezoekers de sterkste ploeg, maar Nijmegen miste kans na kans.

Net voor de rust leek de scheidsrechter de thuisploeg een beetje te helpen om onder de druk uit te komen. Hij gaf NEC-verdediger Golla een rode kaart, maar trok die na het zien van de videobeelden weer in.

Zo bleef het elf tegen elf en kreeg NAC amper een kans bij elkaar gevoetbald. Tot er in de slotfase plots een goal uit de lucht viel. Cyriel Dessers tikte het leer door de benen van de doelman tegen de touwen.

De ontlading in Breda na de goal van onze landgenoot was ontzettend. NAC staat al met een half been in de Eredivisie. Zondag volgt de terugwedstrijd.