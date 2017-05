Dick Advocaat mist duel met Oranje tegen Ivoorkust van Wilmots

Na de laatste competitiewedstrijd tegen Adanaspor sluit hij samen met zijn assistent Ruud Gullit aan bij het Nederlands elftal. Zij geven op 6 juni bij hun entree een persconferentie in Noordwijk. De 69-jarige Hagenaar zit op de bank als Oranje het drie dagen later in Rotterdam voor de WK-kwalificatie opneemt tegen Luxemburg.

Fred Grim en Frans Hoek hebben de komende twee wedstrijden nog de leiding bij Oranje door de afwezigheid van Advocaat.