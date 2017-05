Multimiljonair motiveert team van Stijn Vreven met 110.000 euro

AP Salar Azimi is een steenrijke ondernemer met een bijzondere Lamborghini. Salar Azimi is een steenrijke ondernemer met een bijzondere Lamborghini.

In Nederland speelt NAC Breda voor promotie naar de hoogste afdeling. Het team van coach Stijn Vreven krijgt steun van een wilde weldoener. Multimiljonair Salar Azimi, die u misschien kent van het Vier-programma The sky is the limit, belooft de spelersgroep 110.000 euro.