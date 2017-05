Ajax-trainer Peter Bosz krijgt Rinus Michels Award voor beste coach

Peter Bosz gooide met Ajax ook in Europa hoge ogen en speelt op woensdag 24 mei nog de finale van de Europa League tegen Manchester United in Stockholm. Winst in de eerste Europese finale sinds 1996 zou de kers op de taart zijn van een mooi seizoen.

De 53-jarige Nederlander volgt op de erelijst Erik ten Hag (FC Utrecht) op. Michel Preud'homme won de prijs in 2011 als coach van FC Twente.