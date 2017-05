Johan Derksen: "Ajax heeft veel meer toekomst dan Feyenoord"

Ik distantieer me ervan, al kijk ik er wel geamuseerd naar, want ik gun iedereen zijn feestje. Feyenoord is nu eenmaal religie. Toen de club in de stront zat, geen geld meer had en geen prestaties meer leverde, zat de Kuip ook al vol en waren die fans er even emotioneel bij betrokken.

"Het is de afgelopen dagen een fantastisch feest geweest in Rotterdam, al kan ik niet begrijpen dat volwassen mensen in huilen uitbarsten als Feyenoord wint of verliest. Ik ben zo niet", zegt Derksen aan RTV Rijnmond.

"Ik distantieer me ervan, al kijk ik er wel geamuseerd naar, want ik gun iedereen zijn feestje. Feyenoord is nu eenmaal religie. Toen de club in de stront zat, geen geld meer had en geen prestaties meer leverde, zat de Kuip ook al vol en waren die fans er even emotioneel bij betrokken."

"Of dit feest zo uitbundig is omdat ze er 18 jaar op hebben moeten wachten? Neen. Als ze volgend jaar opnieuw kampioen zouden worden, zou het feest alleen nog maar gekker worden. Een kampioenschap bij Ajax en PSV staat in schril contrast tot de festiviteiten in Rotterdam. Op dat vlak is Feyenoord uniek."

"Dit feestje moet je Feyenoord even gunnen, maar nu komt er weer zo'n zure meneer met een snor die vertelt dat Feyenoord volgend seizoen niks te zoeken heeft in de Champions League."

"Feyenoord heeft het zeer goed gedaan in de Eredivisie, op een paar onbegrijpelijke misstapjes na, maar met die twee centrumverdedigers die niet al te snel zijn houd je je hart vast als je teams als Barcelona, Real Madrid of Juventus treft. Dat is andere koek. De Champions League is sowieso te hoog gegrepen voor Nederlandse clubs."